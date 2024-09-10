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Kosova Meselesinde Tarihi Açıklamalar Bekleniyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilgili kritik açıklamaların 72 saat içinde yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:54
Kosova Meselesinde Tarihi Açıklamalar Bekleniyor

Kosova Üzerine Kritik Açıklamalar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, 72 saat içinde önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Belgrad'daki Görüşmeler

Vucic, başkent Belgrad'da Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Gerginlik ve Uluslararası Tepkiler

Kosova’nın kuzeyinde bulunan Sırbistan’a ait beş belediye binasının kapatılması ile başlayan gerginliğe dikkat çeken Vucic, "Kosova'nın adımlarına uluslararası tepkiler geldi, ancak somut bir şey yok. (Kosova Başbakanı Albin Kurti) Sırpları sürgün etme ve yok etme amacı oldukça aşikar." şeklinde konuştu.

Önemli Açıklamalar Geliyor

Vucic, "Kosova’nın kuzeyindeki Sırp nüfusa yönelik saldırılar nedeniyle Sırbistan’ın aldığı ciddi kararlar hakkında 72 saat içinde halka sesleneceğim ve önemli açıklamalarda bulunacağım." dedi. Sırbistan'ın her zaman diyaloğa açık olduğunu ifade eden Vucic, kendilerine yapılanları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kosova'nın Son Adımları

Son dönemlerde Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan'a ait beş belediye binası, Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası" şubeleri Kosova tarafından kapatılmıştı. Ayrıca, Kosova Merkez Bankası'nın yürürlüğe giren bir yönetmeliği ile ülkede nakit ödeme işlemlerinde yalnızca avro kullanılmaya başlanmış ve Sırp dinarının kullanımı sonlandırılmıştır.

Diyalog Süreci

Sırbistan’ın 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülke arasında sık sık gerginliklere neden oluyor. AB aracılığıyla 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesi ve iki ülkenin birbirini tanıması için bir çözüme ulaşmayı amaçlıyor.

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