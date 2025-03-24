Kosova, NATO Hava Harekatının 26. Yıl Dönümünü Anıyor

Kosova, NATO Hava Harekatının 26. Yıl Dönümünü Andı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı "Müttefik Güç Harekatı"nın 26. yıl dönümünde, Müttefikler'e barış ve özgürlük için sonsuz minnettar olduklarını dile getirdi.

Osmani, başkent Priştine merkezi ndeki NATO anıtına çelenk bıraktı. Hava harekatını “cesaret ve adaletin tarihi eylemi” olarak tanımlayan Osmani, bu mücadelenin “Sırbistan’ın soykırım rejimine son vererek Kosova’nın özgürlüğüne giden yolu açtığını” ifade etti.

Osmani, "NATO askerleri, özgürlüğümüzün kahramanlarıdır. En karanlık günlerimizde halkımızın yanında durdular ve bugün de yanımızda olmaya devam ediyorlar. Bu nedenle, tarihimizin daima bir parçası olarak kalacaklar," dedi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, sosyal medya hesabında, "Asla unutma, sonsuza kadar minnettarız" ibaresiyle, 24 Mart 1999’da NATO müttefiklerinin Sırp rejimine karşı hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Bu müdahale, Kosova'daki etnik temizliğin durdurulmasında hayati bir dönüm noktası oldu.

NATO Hava Harekatı ve Sonuçları

Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosovalılara yönelik baskı ve katliamlarının son bulmaması üzerine 24 Mart 1999 tarihinde NATO hava harekatı başlatıldı. Hava harekatı, 10 Haziran 1999 tarihine kadar sürdü.

Bu süreçte, bugün Sırbistan, Karadağ ve Kosova topraklarında bulunan askeri altyapılar ağır hasar aldı. Sırp güçlerinin Kosova'dan çekilmesini sağlayan harekat, çok uluslu barış gücünün Kosova'da konuşlanmasına olanak tanıdı ve ülkenin bağımsızlığı sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Türkiye, İtalya'nın Ghedi Hava Üssü'nde konuşlu 10 F-16 uçağıyla harekata katıldı ve Türk uçakları yaklaşık 2 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler'in Rolü ve KFOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 10 Haziran 1999'da kabul ettiği 1244 sayılı karar ile Kosova'da yönetim hakkını BM'ye tanıdı. 12 Haziran'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aralarında bulunduğu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri ülkeye gönderildi. Bugün, KFOR bünyesinde 29 ülkeden 4 bin 500'den fazla uluslararası askeri personel görev yapmaktadır.

Kosova Savaşı ve Gelecek Perspectifleri

1998-1999 yıllarında gerçekleşen Kosova Savaşı sırasında, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti. 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruptan Kosovalı, evlerini terk etmek durumunda kaldı. Sırbistan, 2008'de Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesini kabul etmedi ve iki ülke arasındaki ihtilaf devam ediyor.

Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci doğrultusuna ilişkilerin normalleşmesi ve iki tarafın birbirini tanıması üzerinde ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin stratejik öneme sahip hedeflerine yönelik başlattığı "Müttefik Güç Harekatı"nın 26. yıl dönümünde, NATO'ya barış ve özgürlük için sonsuz minnettar olduklarını söyledi. Osmani, yıl dönümü dolayısıyla başkent Priştine'nin merkezindeki NATO anıtına çelenk bıraktı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin stratejik öneme sahip hedeflerine yönelik başlattığı "Müttefik Güç Harekatı"nın 26. yıl dönümünde, NATO'ya barış ve özgürlük için sonsuz minnettar olduklarını söyledi. Osmani, yıl dönümü dolayısıyla başkent Priştine'nin merkezindeki NATO anıtına çelenk bıraktı.