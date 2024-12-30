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Kosova'nın İthalatında Türkiye Zirvede Yer Aldı

Kosova, 2024'te 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. Türkiye, bu rakamın 909 milyon avrosuyla en çok ticaret yapılan ülke oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:49
Kosova'nın İthalatında Türkiye Zirvede Yer Aldı

Kosova'nın İthalatında Türkiye Lider Durumda

Kosova, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 6,3 milyar avro değerinde ithalat gerçekleştirirken, en fazla ithalat yaptığı ülke Türkiye oldu. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin ithalat sıralamasında birinci sırada yer aldığını açıkladı.

Llugaliu, bu süreçte Kosova'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın 909 milyon avro olduğunu belirtti. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Çin yer alıyor. Bu veriler, Kosova'nın ticaret ilişkilerinin durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Ekonomik Etkileri

2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması çerçevesinde, bu yıl Türkiye'den gelen malın değerinin yaklaşık 54 milyon avro gümrük vergisinden muaf tutularak ülkeye girdiğini aktaran Llugaliu, bu durumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendiğini gösterdiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra, Kosova'nın bu yıl toplam 1,8 milyar avro gümrük vergisi tahsil ettiğini ve 19,3 milyon avro değerinde mala el koyduklarını da ifade etti.

Bütçe Gelirlerinde Gümrüklerin Rolü

Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ının gümrükler ve vergi dairesi gelirlerinden oluştuğunu belirtti. Türkiye, 2022 ve 2023 yıllarında da Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olma unvanını korumuştu.

Kosova, 2024'te yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken en çok ithalat yapılan...

Kosova, 2024'te yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu (fotoğrafta), yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kosova, 2024'te yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken en çok ithalat yapılan...

Kosova, 2024'te yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu (fotoğrafta), yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

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