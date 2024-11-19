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Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Zveçan'da yapılan polis operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Olayın, geçen yılki Banjska saldırısı ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:25
Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve askeri üniforma ele geçirildi.

Kosova polisinin yazılı açıklamasına göre, Zveçan'daki Kralj Petri Sokak'ta yapılan aramada toprağa gömülü olarak bulunan 3 plastik bidon içinde askeri üniforma, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet M75 el bombası, 300'den fazla mermi, şarjörler, kurşun geçirmez yelek ve askeri sırt çantası tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, ele geçirilen silah ve mühimmatın, Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl 4 kişinin hayatını kaybettiği Banjska saldırısı ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Son aylarda Kosova'nın kuzey bölgesinde yürütülen operasyonlar neticesinde birçok silah ve mühimmatın ele geçirilmesi, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da çok sayıda silah...

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da çok sayıda silah, mühimmat ve askeri üniforma ele geçirildiğini bildirdi. Birimlerin Zveçan'daki Kralj Petri Sokak'ta yaptıkları aramada, toprağa gömülü halde 3 plastik bidon içinde askeri üniforma, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet M75 el bombası, 300'den fazla mermi, şarjörler, kurşun geçirmez yelek ve askeri sırt çantası ele geçirildi.

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da çok sayıda silah...

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da çok sayıda silah, mühimmat ve askeri üniforma ele geçirildiğini bildirdi. Birimlerin Zveçan'daki Kralj Petri Sokak'ta yaptıkları aramada, toprağa gömülü halde 3 plastik bidon içinde askeri üniforma, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet M75 el bombası, 300'den fazla mermi, şarjörler, kurşun geçirmez yelek ve askeri sırt çantası ele geçirildi.

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