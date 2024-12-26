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Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı

Kosova polisi, Sırbistan'a bağlı iki kurumu kapatarak bölgedeki gerilimi artırdı. Sırbistan hükümeti, Kosovalı Sırplara yönelik şiddetten şikayetçi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:08
Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı

Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Mitrovica'da Sırbistan'a ait olan Toplu Konut Dairesi ve Kentsel İnşaat Arazi ve Yol Müdürlüğü ofislerini kapattı. Bölgedeki Sırplar tarafından kullanılan bu iki kuruma ait ofislerin kapanması, bina dışında bulunan Sırbistan bayraklarının da indirilmesiyle sonuçlandı.

Polisin Açıklamaları

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, basına yaptığı açıklamada, kapatma işleminin belediyenin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Elshani, ofislerin bulunduğu binanın Kuzey Mitrovica Belediyesi'ne ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, sahtecilik konusunda araştırma yapılacağına dair bilgi verdi.

Sırbistan'dan Tepki

Bu gelişmeler üzerine, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi bir yazılı açıklama yayımlayarak Kosovalı Sırplara yönelik uygulanan şiddeti kınadı. Açıklamada, bu kurumlarda çalışan 70 kişinin etkilenmesiyle birlikte Kosovalı Sırpların sakin kalmaları çağrısında bulunuldu.

Parti Tepkisi ve İlişkilerde Gerginlik

Bunun yanı sıra, Kosova’daki en büyük Sırp partisi olan Sırp Partisi, 9 Şubat 2025'teki genel seçimlere katılmalarının engellenmesinin ardından yaşananlara karşı çıkarak Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi sorumlu tuttu.

Önceden de Kosovalı Sırplara ait banka ve posta şubelerini kapatan Kosova polisi, son gelişmelerle birlikte Kosova ile Sırbistan arasında gergin ilişkilerin yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı. Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğunda 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla ortak bir çözüm arayışları devam ediyor.

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