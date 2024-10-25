Kosova, Silah Alımlarında Türkiye Üreticilerini Tercih Ediyor

Kosova ve Türkiye Arasındaki Savunma İşbirliği

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, ülkesinin silah alımlarında en sık başvurduğu adresler arasında Türk silah sistemi üreticilerinin bulunduğunu duyurdu. Bağlantıların güçlendiğini belirten Maqedonci, Türkiye'nin güvenlik noktalarında Kosova için kritik bir müttefik olduğunu vurguladı.

SAHA EXPO'da Yapılan Görüşmeler

Bakan Maqedonci, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ve firma temsilcileriyle bir araya geldi. Burada savunma sanayisi ve hava savunma sistemlerine dair gelişmeleri inceledi.

Kosova Güvenlik Gücü ve Türk Askeri

2009 yılında kriz yönetimi operasyonları için kurulan Kosova Güvenlik Gücü (FSK), 2018’de yasal işlemle silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine girdi. Bu süreç, on yıl sürmesi bekleniyor. Ayrıca, 1999 yılından bu yana NATO bünyesindeki KFOR kayıtlarından Türk askeri, FSK’nın askeri kapasitesinin artmasında önemli rol oynamakta.

Maqedonci, Türkiye ile olan bu ortaklığın, Kosova'nın ulusal güvenliği ve bölgesel istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler yaptı.