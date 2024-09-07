Kosova Sınır Kapıları Tekrar Açıldı

Kosova'nın Sınır Kapıları Yeniden Faaliyette

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan sınırındaki Merdare ve Bernjak sınır kapılarını trafiğe açtıklarını duyurdu. Bu adım, Sırbistan tarafındaki yol kapatma eylemlerinin sona ermesi ile gerçekleşti.

Yol Kapatma Eylemi Sona Erdi

Sırp bir grup, Kosova sınır geçişleri yakınlarında başlattıkları yol kapatma eylemini, Kosovalı Sırpların talebi üzerine sonlandırdıklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları duyuruda, taleplerinin yerine getirilmesi için 1 Ekim'e kadar süre verdiklerini belirtip, aksi takdirde daha sert önlemler alacaklarını ifade ettiler.

Talepler ve Özür

Grup ayrıca, yol kapatma eylemi nedeniyle Kosovalı Sırplardan özür diledi. Talepleri arasında Kosova polisinin kuzey bölgesinden çekilmesi ve NATO'nun Barış Gücü (KFOR) kontrolünü alması yer alıyor. Ayrıca, kapatılan Sırbistan'a ait beş belediye binasının yeniden açılması talep ediliyor.

Yol kapatma eylemi sırasında birçok kişi sınır kapılarında toplanmış ve taleplerinin yerine getirilmesi şartıyla orayı terk etmeyeceklerini belirtmişti.