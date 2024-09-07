Kosova, Sırbistan'a Sınır Kapılarını Kapatma Kararı Aldı

Kosova'dan Sınır Kapama Eylemleri Üzerine Açıklama

Kosova'nın İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan ile olan Merdare ve Bernjak sınır kapılarının, karşı taraftaki yol kapatma eylemleri dolayısıyla kapatıldığını duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Bilgilendirme

İçişleri Bakanı Sveçla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bernjak Sınır Kapısı’ndaki Sırp vatandaşlarının geçişlerinin kolaylıkla sağlandığını, fakat Arnavutların belgelerine bakılmaksızın geçişlerinin engellendiğini belirtti. Sveçla, bu durumu "faşist eylemler" olarak nitelendirerek, trafik akışının güvenli hale gelene kadar Bernjak sınır kapısının kapalı kalacağını vurguladı.

Merdare Sınır Kapısının Kapatılması

Sveçla, Sırbistan üzerinden transit geçiş yapmak isteyen vatandaşların, "seçici bir şekilde durduran Sırp maskeli aşırılıkçıların" eylemleri sonrası Merdare sınır kapısının kapandığını ifade etti.

Dış İlişkilerden Acil Müdahale Çağrısı

Kosova’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, yaptığı bir paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gerilimi artırmadan engellemesi için ABD, Türkiye, Almanya, Fransa ve NATO'ya acil müdahale çağrısında bulundu.

Sırbistan'daki Yol Kapatma Eylemleri

Öte yandan, Sırbistan'da dün gece Kosova ile sınır geçişleri sırasında yol kapatma eylemine başlandı. Sırbistan'daki kalabalıklar, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıkladı. Bu grup, Kosova’nın kuzeyindeki polislerin bölgeden çekilerek kontrolün NATO’nun Barış Gücü’ne (KFOR) devredilmesini ve kapatılan Sırbistan'a ait beş belediye binasının yeniden açılmasını talep ediyor.