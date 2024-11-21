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Kosova, Sırbistan'ı Komşu Ülkeleri Yok Etmekle Suçladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ı Putin'in gündemine hizmet etmekle ve komşu ülkeleri yok etmeyi amaçlamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:44
Kosova, Sırbistan'ı Komşu Ülkeleri Yok Etmekle Suçladı

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Sert Açıklamaları

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündemine hizmet ederek bölgedeki gerginlikleri sürdürmekle ve komşu ülkeleri yok etmeyi amaçlamakla suçladı. Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu münasebetiyle yaptığı konuşmada bu endişelerini dile getirdi.

Sırbistan'ın Girişimleri

Osmani, Sırbistan'ın Kosova'nın uluslararası konumunu zayıflatma çabalarının arttığını belirterek, "Sırbistan, Putin'in Rusya'sının gündemine hizmet ederek bölgede sürekli gerginlikler oluşturmakta ve komşu ülkelerin yok edilmesi amacıyla en sinsi hibrit savaş yöntemlerini kullanarak barış ve güvenlik çabalarını baltalamaktadır," ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Stratejik Hedefleri

Kosova'nın 2025 yılı hedefleri arasında Avrupa Konseyi üyeliği, Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusunun ilerletilmesi ve NATO üyelik sürecinin başlaması olduğuna dikkat çeken Osmani, "Gelecek yıl bu üç hedefe ulaşmak için Kosova kurumlarının her adımı stratejik olarak düşünülmeli ve iyi koordine edilmelidir," dedi.

AB ile Diyalog Süreci

Osmani, AB arabuluculuğunda yürütülen Sırbistan ile diyalog sürecine de değinerek, "Bu süreç, Kosova'ya karşı adaletsiz bir tavır sergilenmesi ve Sırbistan'ın kayırılması nedeniyle maalesef dengesizleşti," değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Osmani'nin konuşmasına bazı muhalefet partileri tarafından boykot edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu nedeniyle yapılan özel oturumda...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu nedeniyle yapılan özel oturumda, milletvekillerine hitap etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu nedeniyle yapılan özel oturumda...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu nedeniyle yapılan özel oturumda, milletvekillerine hitap etti.

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