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Kosova, Sırbistan Mallarına Uygulanan İthalat Yasağını Kaldırdı

Kosova, Sırbistan'a yönelik ithalat yasağını kaldırarak, ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:00
Kosova, Sırbistan Mallarına Uygulanan İthalat Yasağını Kaldırdı

Kosova İthalat Yasağını A kaldırdı

Kosova'nın Sırbistan mallarına uyguladığı ithalat yasağı, Başbakan Albin Kurti tarafından kaldırıldı. Geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren yasağın iptali, iki ülke arasındaki Merdare Sınır Kapısı üzerinden malların geçişine olanak tanıyor.

Başbakan Kurti'nin Açıklamaları

Kurti, Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati ile düzenlediği basın toplantısında, bu kararın ticari bir uygulama olmadığını, güvenlik gerekçeleri ile alındığını vurguladı. Sırbistan'dan gelecek malların güvenlik riski teşkil etmemesi adına, ABD ve Avrupa Birliği'nden x-ray tarama cihazlarının temin edilmesi konusunda yardım beklediklerini ifade etti.

Merdare Sınır Kapısı Öncelikli

Gümrük kontrol alanı ve sınır kapısının konumunu göz önünde bulundurarak, malların ilk olarak Merdare üzerinden geçmesine izin verildiğini belirten Kurti, x-ray cihazlarının diğer sınır kapılarına da yerleştirilmesiyle, ithalatın her noktada sağlanabileceğini açıkladı.

CEFTA ve Berlin Süreci Uyarıları

Alman yetkililer, Kosova'nın Sırp malı ithalat yasağını sürdürmesi durumunda, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ve Berlin Süreci'ne katılım konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sırbistan Başbakanı'nın Tepkisi

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Kosova'nın aldığı bu kararın uzun süredir devam eden gerginliğin azalmasına yardımcı olacağını belirtti. Bu sayede Kosovalı Sırpların, düzenli olarak yiyecek ve ilaç almasına olanak sağlanmış olacak.

Geçmişte Yaşanan Gerginlik

14 Haziran 2023'te, Kosovalı güvenlik güçleri olduğu belirtilen 3 kişi, Sırbistan sınırında gözaltına alınmıştı. Kosova hükümeti, bu olay sonrasında güvenliği gerekçe göstererek Sırbistan'dan mal ithalatına yasak uygulamıştı. Gözaltına alınan polis memurları 26 Haziran'da serbest bırakıldığında, Sırp mallarıyla ilgili yasak ise kısmi olarak devam etti.

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