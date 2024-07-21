Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından Tarihi Başarı: Dünya Birincisi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, STEM Olimpiyatları'nda dünyada birinci oldu! 19 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:40
Kosova Uluslararası Maarif Okullarından Tarihi Başarı: Dünya Birincisi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan Büyük Başarı

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleşen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

19 Madalya ile Dönüş

Okulun yetkilileri, Lahey'deki büyük finalde toplamda 19 madalya kazandıklarını duyurdu. Bu başarı, öğrencilerin sıkı çalışmasının ve özverilerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Mehmet Nedim Aslan'ın Açıklamaları

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, bu önemli başarı hakkında yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin uluslararası platformda gösterdiği bu başarı, bizleri son derece gururlandırmıştır. 19 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmak, sadece okul için değil, Kosova için de büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası STEM Olimpiyatları

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın finaline, 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Bu organizasyon, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetenekleri sergileme fırsatı sundu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Hakkında

2017'de eğitim faaliyetlerine başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine ve Prizren şubelerinde toplamda 750'den fazla öğrenciye eğitim vermektedir.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde...

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde...

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde...

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde...

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi

PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi