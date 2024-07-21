Kosova Uluslararası Maarif Okullarından Tarihi Başarı: Dünya Birincisi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan Büyük Başarı

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleşen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

19 Madalya ile Dönüş

Okulun yetkilileri, Lahey'deki büyük finalde toplamda 19 madalya kazandıklarını duyurdu. Bu başarı, öğrencilerin sıkı çalışmasının ve özverilerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Mehmet Nedim Aslan'ın Açıklamaları

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, bu önemli başarı hakkında yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin uluslararası platformda gösterdiği bu başarı, bizleri son derece gururlandırmıştır. 19 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmak, sadece okul için değil, Kosova için de büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası STEM Olimpiyatları

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın finaline, 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Bu organizasyon, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetenekleri sergileme fırsatı sundu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Hakkında

2017'de eğitim faaliyetlerine başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine ve Prizren şubelerinde toplamda 750'den fazla öğrenciye eğitim vermektedir.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu. Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.