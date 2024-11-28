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Kosova ve Kolombiya Arasındaki Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile iki ülke ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 04:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 04:49
Kosova ve Kolombiya Arasındaki Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kolombiya'da Görüşmelerde Bulundu

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Kolombiya'ya gitti. Bu ziyaret sırasında Osmani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile önemli temaslarda bulundu. Osmani, Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen askeri törenle karşılandı.

İki Ülke İlişkilerinin Geliştirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Osmani ve Petro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı belirtilerek, "Kosova'nın Bogota Büyükelçiliğinin açılışının ardından iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere iki lider Casa de Narino'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret, kültür ve yatırım gibi kritik konular ele alındı," ifadesine yer verildi.

Petro'dan Heyecan Verici Paylaşım

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Osmani ile bir araya geldiklerini belirterek, "Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yi kabul ettik ve iki ülke diplomatik ilişkilerinin temelini attık," mesajını paylaştı.

Büyükelçilik Açılışı

Cumhurbaşkanı Osmani, resmi temaslarını tamamladıktan sonra Kosova'nın Bogota Büyükelçiliğinin açılış törenine katıldı. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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