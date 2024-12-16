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Kosova ve MKE Arasında Mühimmat Üretim Anlaşması İmzalandı

Kosova, Makine ve Kimya Endüstrisi ile mühimmat üretim anlaşması imzaladı. Fabrika NATO standartlarına uygun silah üretimi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:37
Kosova ve MKE Arasında Mühimmat Üretim Anlaşması İmzalandı

Kosova ile MKE Arasında Önemli Anlaşma

Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, farklı kalibrede mühimmat üretimi için önemli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, ülkede faaliyete geçecek olan mühimmat fabrikası için bir başlangıç niteliği taşıyor.

Fabrika NATO Standartlarına Uygun Olacak

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma kapsamında, NATO standartlarına uygun mühimmat üretimi yapılacak. Kosova Başbakanı Albin Kurti ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından imzalanan bu anlaşmayla birlikte, üretim makinelerinin yanı sıra personel eğitimi, bakım ve kalite test sistemleri için ekipman sağlanması da öngörülüyor.

Yerel Marka Olacak

Açıklamada, fabrikanın faaliyete geçtikten sonra, bir kamu kuruluşu olarak ve Kosova Cumhuriyeti'nin yüzde 100 yerli markası olarak faaliyet göstereceği vurgulandı. Başbakan Kurti, Türk ordusuyla gerçekleştirilen tatbikatların ardından Türkiye’nin ürettiği mühimmat ve silahların kullanıldığını belirterek, "Artık ülkemizde birlikte üretme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, bu ülkede farklı kalibrede...

Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, bu ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi. Anlaşmaya, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş imza attı.

Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, bu ülkede farklı kalibrede...

Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, bu ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi. Anlaşmaya, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş imza attı.

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