Kosovalı Çömlek Ustası Luan Çukani, Aile Geleneğini Yaşatıyor

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova'da, Luan Çukani 53 yaşında bir çömlek ustası olarak asırlık aile geleneğini sürdürüyor. Doğduğu şehirde, arka bahçesindeki atölyesinde tüm çömlek yapım süreçlerini tek başına yürütüyor. Geleneksel el işçiliğinin yanında, modern makinelerden de yararlanan Çukani, çömlekçilik sanatına olan tutkusunu her geçen gün artırıyor.

Çukani, şehrin yüksek tepelerinden elde ettiği killi toprağı ustalıkla şekillendirerek, yemek tavası, bardak ve kase gibi çeşitli mutfak eşyaları üretiyor. Mesleğe aktif olarak babasının ölümünden sonra başladığını belirten usta, "Fırını 17 yaşındayken ilk defa yaktım ve o zamandan beri hiç durmadım. Dört nesildir çömlekçilik yapıyoruz. Ailemiz her zaman bu meslekle uğraştı ve ben de bu geleneği sürdürdüm," şeklinde konuştu.

Atalarının zorluklarla dolu dönemlerden geçtiğini ifade eden Çukani, günümüzde teknolojinin sağladığı kolaylıkları dile getiriyor: "Dedem eskiden elleriyle ve ayaklarıyla çalışıyordu, ama şimdi her şey daha kolay. Gelişmiş teknoloji ile birlikte her şey daha pratik hale geldi. Ancak el işçiliği hala bizim mesleğimizin en değerli kısmını oluşturuyor."

Sözlerinin devamında, estetik unsurların büyük bir bölümünü elle yaptığını vurgulayan Çukani, zanaatını çocuklarından birinin sürdüreceğini umduğunu ekledi. "Bugün bu zanaatla çalışmak çok daha kolay. Ancak yine de el işi, el işidir. Makineler, ellerin yaptığı işi yapamaz." dedi.

Yıllardır Kosova ve yurt dışındaki çeşitli restoran ve işletmelerle işbirlikleri yaptığını belirten Çukani, bu geleneği yaşatmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova'da çömlekçilik yapan 53 yaşındaki Luan Çukani, asırlık aile geleneği mesleklerini sürdürüyor. Yakova'da yaşadığı evin arka bahçesindeki atölyesinde nihai ürüne kadar işinin tüm aşamalarını tek başına yapan Çukani, el emeğinin yanında makinelerden de faydalanıyor.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova'da çömlekçilik yapan 53 yaşındaki Luan Çukani, asırlık aile geleneği mesleklerini sürdürüyor. Yakova'da yaşadığı evin arka bahçesindeki atölyesinde nihai ürüne kadar işinin tüm aşamalarını tek başına yapan Çukani, el emeğinin yanında makinelerden de faydalanıyor.