Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonu

Orta Amerika'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı San Jose'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

San Jose'deki resepsiyon

Resepsiyona Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ev sahipliği yaptı. Törene, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez'in eşi Signe Zeikate, Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach, Dış Ticaret Bakanı Manuel Tovar, çeşitli ülke büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve şef Mehmet Uzunöz katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ile Kosta Rika milli marşı'nın okunmasıyla başladı; ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Büyükelçi Kaya konuşmasında, "Bu anlamlı günde, modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, Atatürk'ün siyasi reformlarının yanı sıra kadın hakları devrimlerinin de öncüsü olduğunu vurgulayarak, "Türk kadınına çok erken bir dönemde seçme ve seçilme hakkı tanınmış, Cumhuriyet'in üretken, yaratıcı ve güçlü kadınları ülkemizin temel direklerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Kaya, Kosta Rika Cumhurbaşkanının eşi Signe Zeikate, Dışişleri Bakanı Tinoco ve EGİKAD'a teşekkür ederek, New York'ta düzenlenen 'Anadolu'daki Kapılar Ardındaki Hazineler' sergisine katılmalarının dostluğu ve ortak kültürel duyarlılığı yansıttığını belirtti.

Ayrıca Kaya, Türkiye-Kosta Rika diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı ve iki ülke arasında posta hizmetlerinden kültüre, ticaretten eğitime kadar birçok iş birliğinin gerçekleştiğini aktardı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ulusal Park'taki San Jose Ulusal Kahramanlar Anıtı'nda, Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Büyükelçi Kaya ve çok sayıda davetli katıldı; San Jose Belediye bandosu iki ülke milli marşlarını çaldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, Peru Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın (solda) ev sahipliğinde başkent San Jose'deki resepsiyona, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez'in eşi Signe Zeikate, Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach, Dış Ticaret Bakanı Manuel Tovar, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve şef Mehmet Uzunöz katıldı.