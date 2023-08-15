Kovid 19 izin süresi bitti: 20 bin hükümlü yeniden cezaevi yolunu tuttu!

Covid-19 nedeniyle cezaevinden tahliye olan yaklaşık 120 bin hükümlüye tanınan süre 31 Temmuz'da sona erdi. Kanuna göre bu kişiler 15 gün içinde tekrar ceza infaz kurumlarına teslim olmak zorundadır. 100 bine yakını ise denetimli serbestlik nedeniyle cezaevine geri dönmüyor. Çoğu yetersiz denetim nedeniyle mahkum edilen 20.000'den fazla hükümlünün bu gece yarısından önce cezaevine dönmesi bekleniyor.

ÇEK HÜKÜMLÜLERİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ

2018'de büyük şirketlere getirilen sözleşme kanunu nedeniyle bunlarla muhatap olan KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edemediği, dolayısıyla çeklerinin yazıldığı kaydedildi. Çek hükümlüleri ise, "Sadece para cezası değil, diğer hükümlülere de tahliye hakkı verilirse belki birçoğumuz çalışarak borçlarımızı ödeme imkanı buluruz" görüşünü savunuyorlar.

Ekonomim gazetesi yazarlarından Hüseyin Gökçe'ye açıklama yapan hükümlüler, şu anda 20 bin tutuklu olmasına rağmen bekleyen dosyalar açıklandığında Çek tutuklu sayısının 100 bini geçeceğine dikkat çekti.

Hükümlüler, Kovid-19 pandemi sürecinde verilen iznin sona erdiğini ve 15 Ağustos'tan (bugün) itibaren teslim olmaları gerektiğine işaret ederek, “Türkiye'de birçok maaş enflasyona göre güncellendi. Bu, hapis cezasına çevrilen para cezaları için geçerli değildir. 20-100 lira arasındaki adli para cezalarının günlük değeri bu nedenle yıllardır değişmedi. 2018'de yürürlüğe giren konkordato sözleşmesiyle hükümlülerin konkordato olarak ayrıldığını teyit eden mahkûmlar, “Onlarla iş yapan KOBİ'ler zarar gördü. Borçları tahsil edemediler. Borçlu oldukları daha küçük şirketler de büyük zarara uğruyor” dedi.

'KARŞILIKSIZ ÇEK İŞLEMLERİNDE BÜYÜK DİP DALGA GELİYOR'

Ticari çeklerin daha önce hapis cezasına çarptırılmadığı halde, 2016 yılında karşılıksız çeklerin yeniden cezaevine girmesiyle birlikte tüzüğe de konulduğu hatırlatılarak, "Şimdi karşılıksız çeklerde ciddi bir dip dalgasının geleceği söyleniyor. Hükümlüler, "Temmuz ayına kadar, Yürütülebilir dosyalar beklemedeydi. Her hükümlünün 8-10 kontrolü var. Şimdi onların işlemleri başladı. Şimdi çok sayıda insan cezaevine gidiyor” dediler.

'KONKORDATO İLAN EDENE DOKUNULMAZ'

Pek çok adi hükümlünün yeni düzenlemelerden yararlanarak cezaevine geri dönmediği ve birçoğunun karşılıksız çek (mahkeme para cezasına dahil değildir) suçunun şartlı tahliye, çek suçundan dolayı teslim olmak için akşama gitmek zorunda kaldığı söyleniyor. Mahkumlar, "Şimdi çekin değerine göre para cezası veriyorlar. Bir bakıma mali bir suçtan dolayı para cezası gibi görünebilir ama parayı ödeyemezsen hapisle karşı karşıyasın. Borç eriyor ama karşı taraf anlaşmayı beyan ettiği için borcu tahsil edemiyor. Konkordato beyan edenler dokunulmazlık kazanıyor ve onlarla iş yapan bütün orta ölçekli firmalar ortada kalıyor." şeklinde konuştular.

Çek hükümlülerin de denetimli serbestlik kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan hükümlüler, "Böylece bu durumda olanlar ve bir şekilde çalışıp gücü yettiği kadar borçlarını ödeyebilenler denetim altında kalacak. Aksi halde mali sonuç alınamaz. Bu düzenlemenin amacı alacaklıların haklarını korumak ama mahkûm borcunu nasıl ödeyecek? diye konuştular.