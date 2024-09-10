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Kovid-19'un Genç Kızların Beyin Gelişimine Etkisi

Araştırmalar, Kovid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasaklarının genç kızların beyin gelişimini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:58
Kovid-19'un Genç Kızların Beyin Gelişimine Etkisi

Kovid-19 Sürecinin Genç Kızların Beyin Gelişimine Etkisi

ABD'deki bilim insanları, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genç kızların beyin yaşlanmasını hızlandırdığını keşfetti. Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın Detayları

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, 2018 yılında 9 ila 17 yaşları arasında 160 gencin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceleyerek, 2021-2022 yıllarında yaşları 12 ila 16 olan bireylerin beyin gelişimini karşılaştırdı. Sonuçlara göre, sokağa çıkma yasaklarına maruz kalan genç kızların beyinleri, beklenenden ortalama 4.2 yıl, genç erkeklerin beyinleri ise yaklaşık 1.4 yıl daha fazla yaşlandı.

Genç Kızların Beyin Değişimleri

Araştırmada, her iki grup da beynin görsel işleme ile ilgili bölgelerinde erken yaşlanma belirtileri gösterirken, genç kızların beyin değişimlerinin 30 farklı bölgede meydana geldiği belirlendi. Bu değişikliklerin duygusal işleme, yüz ifadelerinin anlama ve dil becerileri gibi iletişim için hayati öneme sahip alanlarla bağlantılı olduğu vurgulandı.

Uzman Görüşü

Araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Patricia Kuhl, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi olarak, genç kızların sosyal etkileşimlere erkeklere göre daha fazla bağlı olduklarını belirtmiştir. Kuhl, iki grup arasında gözlemlenen farklı değişimlerin bu durumla ilgili olduğunu ifade etti.

Gelecek Endişeleri

Gençlerin beyinlerinde oluşan değişikliklerin olumsuz etkileri henüz netlik kazanmış değil, ancak bu durumun gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme kabiliyetini olumsuz etkileyeceği konusunda endişeler mevcut.

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