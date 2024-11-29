Köy Kanunu Değişiklik Teklifi TBMM'de Onaylandı

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı. Kabul edilen maddelerle, Anayasa Mahkemesi'nin iptallerine uygun düzenlemeler getirildi.

İzinsiz Yapılara Yıkım Kararı

Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikle, belediye sınırları içinde veya dışında; Hazineye, özel idarelere ve devletin tasarrufu altında olan yerlerde yapılacak tüm izinsiz yapılar için yıkım kararı alınabileceği belirtildi. Yıkım kararları, ilgililere 7 gün içinde tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden 15 gün sonra derhal uygulanacak.

İmar Hakkı Aktarımının Tanımlanması

Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılan arsa teslimleri için vergiden muafiyet getirildi. İmar Hakkı Kanunu'na eklenen yeni tanım sayesinde, parsel üzerinde yapılaşma hakkı verilemediğinde bu hakların başka parselere aktarılabilmesi mümkün hale geliyor.

Parselasyon Çalışmaları ve Kamu Hizmeti Alanları

Düzenlemeyle, parselasyon ile ilgili maddede değişiklikler yapıldığı ve umumi hizmet alanlarının kamuya kazandırılması için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Ayrıca, değer artış payı uygulaması ile parsel bazında yapılacak imar değişikliklerinin sonuçlarına göre alınacak paylar netleştirildi.

Elektronik Haberleşme Altyapıları ve İzinler

Kapsamlı düzenlemeler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri dikkate alınarak, elektronik haberleşme altyapıları için yapı ruhsatı alma süreci kolaylaştırıldı. Gelecek dönemde, daha fazla erişilebilirlik sağlanması hedefleniyor.

Mecliste Gergin Anlar

Kanun teklifinin 11'inci maddesi oylama öncesinde muhalefet milletvekilleri tarafından yoklama talep edilmesiyle gergin anlar yaşandı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yapılan yoklamalarda yeter sayının bulunamadığını açıkladı.

Siyasi Partilerden Tepkiler

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta, İsrail futbolcusunun asker selamı vermesi üzerine siyasi partilerden sert tepkiler geldi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, bu hareketi kınayarak, UEFA'nın uygun bir yaptırım uygulamasını gerektiğini vurguladılar.

Özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, olayın insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek uluslararası spor alanında bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.