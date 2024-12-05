Köy Kanunu ile Yapı Denetimi Düzenlemeleri TBMM'de Kabul Edildi

TBMM'de Köy Kanunu Değişiklikleri Genel Kurulda Oylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yapı denetimi alanında önemli değişiklikler getiriyor.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da Yenilikler

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a yapılan düzenlemeyle, yapı denetim kuruluşlarına idari müeyyideler getirildi. Denetim sorumluluğunu üstlenen yapılar için tespitler doğrultusunda hazırlanacak teknik inceleme raporları, ceza uygulanmasının zeminini oluşturacak. Buna göre, idari para cezası 50 bin liradan az olmayacak.

İdari para cezası, yapı denetim sözleşmesinin yüzde 50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu durumlarda ise sözleşmenin en fazla yüzde 50'si kadar uygulanacak.

İzin Belgeleri ve Cezalar

Yapı denetim kuruluşları, taşıyıcı sistemde yapısal hasarın oluşması halinde de izin belgelerinin iptal edilmesiyle sonuçlanabilecek yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, denetim kuruluşlarına son 10 yıl içinde 3 ayrı teknik inceleme raporu nedeniyle ceza verilmesi, ilgili denetçi personelin 3 yıl süreyle yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlarında görev alamamasına yol açacak.

Teminat Uygulamaları

Bakanlık, yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarından teminat alacak. Teminatlar, haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak. Teminatın detayları ise Bakanlıkça belirlenen yönetmelikle düzenlenecek.

Coğrafi Verilerin İşlenmesi ve İzinler

Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi ve paylaşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak.

İzin süreleri ve bedelleri, 15 gün içinde ödenmemesi durumunda geçersiz sayılacak.

Türkiye Çevre Ajansı Üzerine Değişiklikler

Türkiye Çevre Ajansı'nın verimliliğini artırmak için şirketler kurarak veya şirketlere ortak olabileceği belirtiliyor. Ajansın şirketlere ortak olmasına Cumhurbaşkanı karar verecek.

Genel Kurulda Tartışmalar

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in Afrin'le ilgili ifadeleri tartışmalara neden oldu. Diğer partilerden gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, konunun önemine değinerek Eren'in çözüm önerilerini düzeltilmesini talep etti.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, yapıya dair yeni düzenlemelerin sorumlulukları netleştireceği ve denetim süreçlerinin daha etkin hale geleceği öngörülmektedir.