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Köy Kanunu Teklifi Komisyon'da Kabul Edildi: Yapı Denetimi Kuruluşlarına Yeni Düzenlemeler

Köy Kanunu ve bazı diğer kanunlarda yapılan değişiklikler ile yapı denetim kuruluşlarına yeni idari düzenlemeler getirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:53
Köy Kanunu Teklifi Komisyon'da Kabul Edildi: Yapı Denetimi Kuruluşlarına Yeni Düzenlemeler

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi Kabul Edildi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye genelindeki yapı denetim uygulamalarına yeni düzenlemeler getiriyor.

Yapı Denetim Kuruluşu Sayısı Belirlenecek

Teklif çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleme yetkisine sahip olacak. Bu düzenleme, yapı denetim süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

İdari Para Cezaları Artıyor

Yapı denetim kuruluşlarının sorumluluklarını ihlal etmesi durumunda, 50 bin liradan az olmamak üzere idari para cezası uygulanacak. Eğer ceza, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinden fazla ise, bu bedelin yarısı kadar ceza öngörülmekte.

Denetim Kuruluşları İçin Yeni Müeyyideler

Yapı denetim kuruluşlarının 15 yıl içerisinde onarılamaz hasar oluşması gibi durumlarda izin belgeleri iptal edilecek. Son 5 yıl içerisinde üç kez müeyyide uygulanması durumunda, ilgili teknik personel üç yıl boyunca yeni görev almayacak.

Yeni İzin ve Denetim Mekanizmaları

Coğrafi veri toplama faaliyetleri için özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi olacağı belirtiliyor. Ayrıca, veri izninin alınmaması halinde idari para cezası uygulanacak.

Türkiye Çevre Ajansı'na Yeni Yetkiler

Türkiye Çevre Ajansı, verimliliği artırmak amacıyla farklı şirketlerle iş birliği yapabilecek. Bu çerçevede, ajansın organları ve mali hakları da yeniden düzenlenecek.

Meclis İçindeki Tartışmalar

Teklif üzerinde görüş bildiren CHP’li Gülcan Kış, düzenlemenin vatandaşların mülkiyet haklarını zayıflattığını öne sürdü. İYİ Partili Yavuz Aydın, teklifin yeterince araştırılmadan görüşüldüğünü vurguladı. AK Parti’li Halil Eldemir ise teklifin torba kanun özelliğini savundu.

Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapı denetim alanında önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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