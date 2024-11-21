Köy Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Teklifi Komisyonda Görüşülüyor

TBMM'de Köy Kanunu İle Yapılan Değişiklik Teklifi Bağlantılı Görüşmeler Başladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Komisyona AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlık yapıyor.

Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, düzenlemenin köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahibi bireyler için önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Özellikle, evi bulunmayanların taşınmazları üzerindeki bina yapma süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması teklifi dikkat çekti.

Yıkım Kararları ve Vergi Muafiyeti

Çilez, Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinde; yıkım kararlarının hangi makamlar tarafından alınacağı, bu kararların tebliğ süresi ve yıkım işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca, bu düzenleme ile yıkım işlemlerine karşı yargı yoluna başvuru imkanı sağlanacağı vurgulandı.

Teklif ile birlikte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor.

Enerji Santralleri ve Yapı Denetimi Düzenlemeleri

Çilez, ayrıca baz istasyonları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra, güneş ve rüzgar enerji santrallerinin yapı denetiminden muaf tutulması yönünde bir değişikliği de açıkladı. Bu yapılar, can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olarak değerlendirildiğinden, yatırımcıların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bu bağlamda, yapı denetim kuruluşlarının kapanmasına neden olanlar için hapis cezası verilmesi hükmü de teklifte yer alıyor. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili düzenlemelere yer verildi.

Şu an için komisyonda milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.