Köy Yollarında İleriye Dönük Hedefler

Köy Destekleme Projeleri ile Altyapı Yenileniyor

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamındaki KÖYDES ve KIRDES projeleri, köy yollarının uzunluğunu 140 bin 80 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

Hedeflerin Arkasında Yatan Projeler

Köy Destekleme Projesi, 2005 yılından beri devam eden bir program ile büyükşehir olmayan illerde köylerin kaliteli ulaşım, içme suyu ve atık su tesisleri gibi ihtiyaçlarına finansal destek sağlıyor. Bugüne kadar toplamda 28,8 milyar lira tahsis edildiği belirtildi.

Kozan ve Yatırımlar

2005-2023 döneminde toplam 137 bin 503 kilometre köy yolu inşa edildi veya onarıldı. Ayrıca, şu ana kadar toplam 77 bin 995 ünitede içme suyu yatırımı gerçekleştirildi. Küçük sulama projeleriyle 96 bin hektar tarım alanı sulamaya açılarak 99 bin aile bu imkanlardan yararlandı.

Kırılgan Alanlarda Yeni Çözümler

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen kırsal alanlarda güvenli yerleşim alanları oluşturulacak. Kamulaştırma maliyetlerinin asgariye indirilmesi ve iskan mevzuatındaki düzenlemeler ile desteklenmekte.

Gelecek Vizyonu

2025 yılı itibarıyla, köylerde içme suyu tesislerinin sayısının 80 bin 932'ye çıkarılması da hedefleniyor. Bu projelerle köylerin ekonomik ve sosyal gelişiminin sağlanması amaçlanıyor.