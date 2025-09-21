Köyceğiz'de Yangın Alanları Havadan Görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül'de başlayan orman yangınında zarar gören alanlar dron görüntüleriyle ortaya kondu; dört mahallede yeşil alanlar yandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:01
Yangının etkilediği geniş alan dronla kaydedildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül'de başlayan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Yangın, Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül'de başladı ve rüzgarın etkisiyle yayılarak dört mahallede etkili oldu. Müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü. Bölgeden elde edilen görseller, yangının bıraktığı tahribatı net şekilde ortaya koyuyor.

Dronla havadan çekilen görüntülerde, geniş alanlarda etkili olan alevlerin çok sayıda ağacı yaktığı; geride ise küllerle kaplı, yanmış bir arazi kaldığı görülüyor.

