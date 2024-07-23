Köyceğiz'de Yangın: Evden Ormana Sıçradı

Muğla'daki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Karaçam Mahallesi'nde evde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan bir yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Alevler Hızla Yayılıyor

Olay, rüzgarın etkisiyle alevlerin kısa sürede başka bir eve ve çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangınla Mücadele Ekipleri Çalışıyor

Yangını kontrol altına almak için ekipler, hem karadan hem de havadan müdahale etmeye devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar büyük bir özveri ile sürdürülmekte.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.