Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni

Köyceğiz Göleti, göç öncesi mola veren yaban ördeklerinin güneşli havada oluşturduğu görsel şöleni sundu; bölge halkı göletin korunmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:14
Göç öncesi mola, doğaseverlere görsel şölen sundu

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Köyceğiz Göleti, sonbaharın yumuşak havasında doğaseverlere etkileyici görüntüler sundu. Göç mevsimi öncesinde bölgeye mola veren yaban ördekleri, güneşli havayı fırsat bilerek göletin berrak sularında doyasıya yüzdü.

Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte suya çıkan ördekler, zarif hareketleri ve sakin görüntüleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sıcak iklimlere göç etmeden önce burada enerji depolayan kuşlar, gölet üzerinde adeta canlı bir tablo oluşturdular.

Ekosistem ve korunma çağrısı

Uzmanlara göre yaban ördekleri, tatlı su gölleri, sazlık alanlar ve bataklıklar gibi sulak habitatlarda yaşar. Suya bağlı beslenme alışkanlıklarıyla böcek ve bitki artıklarını tüketerek doğadaki dengeyi destekler ve doğal ekosistemin korunmasında önemli bir rol üstlenirler.

Soğuğa dayanıklı tüy yapıları sayesinde serin sularda uzun süre kalabilen ördekler, göç dönemlerinde binlerce kilometre yol katedebilme yetenekleri ve güçlü yön bulma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Köyceğiz Göleti’nde bu nadir anlara tanık olan vatandaşlar, görüntüleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bölge halkı, göletin korunması gerektiğini vurgulayarak Köyceğiz Göleti'nin Karayazı’nın ekoturizm potansiyeline katkı sağladığını belirtti.

