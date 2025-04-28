DOLAR
38,42 0%
EURO
43,84 -0,08%
ALTIN
4.114,25 -0,49%
BITCOIN
3.610.455,92 0,4%

Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Sakinleri Endişelendiriyor

Muğla'nın Köyceğiz Gölü'nde polen yoğunluğu oluştu, ancak yetkililer kirlilik olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 18:59
Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Sakinleri Endişelendiriyor

Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Belirtileri

Muğla'nın Sakin Şehir unvanına sahip Köyceğiz'de, göl kıyısında polen yoğunluğu gözlemlendi. Bölge sakinlerinin kirlilik endişeleri üzerine, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

İnceleme ve Su Numuneleri

Ekipler, gölün çeşitli noktalarında incelemeler yaparak su numuneleri topladı. Elde edilen verilere göre, göl yüzeyindeki görüntünün polen ve kıyıda bulunan sazlık parçalarından kaynaklandığı değerlendirildi.

DALKO'dan Açıklama

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Köyceğiz Gölü ve çevresinde yürüttükleri incelemelerde herhangi bir kirlilik tespit etmediklerini vurguladı. Yalılı, bu durumun bölgede her yıl tekrarladığını ve göl üzerinde sarı polen tabakalarının oluştuğunu belirtti. "Bazı vatandaşlar, durumu müsilaj olarak değerlendiriyor ancak bunun müsilaj ile bağlantısı yok. Mayıs ve Haziran aylarında yoğun polen gölün yüzeyine çöküyor. Bilinmeyenler bunu yanlış yorumlayabiliyor. Bu durum, kirlilik yaratmayan doğal bir süreçtir," şeklinde konuştu.

Çöp Temizliği Yapılacak

Yalılı, kooperatif ekiplerinin Köyceğiz kordonundaki bazı yerlerde biriken çöpleri temizleme çalışmalarına başlayacağını da ekleyerek, bölgenin doğal güzelliklerini koruma amaçlarının sürdüğünü ifade etti.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'daki 5 Katlı Bina Heyelan Nedeniyle Tahliye Edildi
2
Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi
3
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu
4
Ardahan'da Devriye Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
5
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Avustralya Mevkidaşı Hammond ile Görüştü
6
Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Sakinleri Endişelendiriyor
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ziyareti

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!