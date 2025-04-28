Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Sakinleri Endişelendiriyor

Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu Belirtileri

Muğla'nın Sakin Şehir unvanına sahip Köyceğiz'de, göl kıyısında polen yoğunluğu gözlemlendi. Bölge sakinlerinin kirlilik endişeleri üzerine, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

İnceleme ve Su Numuneleri

Ekipler, gölün çeşitli noktalarında incelemeler yaparak su numuneleri topladı. Elde edilen verilere göre, göl yüzeyindeki görüntünün polen ve kıyıda bulunan sazlık parçalarından kaynaklandığı değerlendirildi.

DALKO'dan Açıklama

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Köyceğiz Gölü ve çevresinde yürüttükleri incelemelerde herhangi bir kirlilik tespit etmediklerini vurguladı. Yalılı, bu durumun bölgede her yıl tekrarladığını ve göl üzerinde sarı polen tabakalarının oluştuğunu belirtti. "Bazı vatandaşlar, durumu müsilaj olarak değerlendiriyor ancak bunun müsilaj ile bağlantısı yok. Mayıs ve Haziran aylarında yoğun polen gölün yüzeyine çöküyor. Bilinmeyenler bunu yanlış yorumlayabiliyor. Bu durum, kirlilik yaratmayan doğal bir süreçtir," şeklinde konuştu.

Çöp Temizliği Yapılacak

Yalılı, kooperatif ekiplerinin Köyceğiz kordonundaki bazı yerlerde biriken çöpleri temizleme çalışmalarına başlayacağını da ekleyerek, bölgenin doğal güzelliklerini koruma amaçlarının sürdüğünü ifade etti.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Muğla’da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.