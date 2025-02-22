Köyceğiz Gölü'nde Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:10
Köyceğiz Gölü'nde Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Köyceğiz Gölü'nde Sazlık Yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Gölü yakınlarındaki Gedova Adası mevkisinde yangın çıktığı bildirildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek etkili olmaya başladı.

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşma ihtimaline karşılık, yangın söndürme ekipleri karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle çeşitli tedbirler aldı. Yangının, yüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlık alanında yaklaşık 50 dönüm gibi geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin çalışmalara devam ettiği belirtiliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı. Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı. Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı. Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göldeki sazlık alanda yangın çıktı. Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.

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