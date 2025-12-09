Kozan'da Kayıp 13 Yaşındaki Öğrenci AFAD Tarafından Bulundu

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.A.A., saatler süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde öğretmeni tarafından uyarıldığı ve ailesiyle konuşacağını söylediği öğrenilen H.A.A., okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpekler ve havadan dron desteğiyle devam edildi.

Aramalarda ısrarcı ekipler, öğrenciyi saat 17.30'da sağlıklı bir şekilde Kuytucak Mahallesi Alifakılar mevkii'nde buldu ve annesine teslim etti. O anlarda anne gözyaşı döktü.

Kızıllar Mahalle Muhtarı Hüseyin Aktaş, çocuğu her yerde aradıklarını belirtirken, çocuğun yakınları ise öğrencinin öğretmenin uyarısının ardından okuldan ayrıldığını iddia etti.

