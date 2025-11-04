Kozan'da 'Kozan’a Güven Uygulamaları' Denetimleri: 3 Şahıs Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim-3 Kasım arasındaki denetimlerde ruhsatsız silahlar, fişek, uyuşturucu ele geçirildi; 3 şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:20
Adana'nın Kozan ilçesinde kapsamlı güvenlik uygulaması tamamlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen "Kozan’a Güven Uygulamaları" kapsamında yürütülen denetimlerde, çok sayıda silah, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs yakalandı; yakalananların 2’si hükümlü olduğu bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 40 noktada ve 270 personelin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde ele geçirilen ve işlem yapılan bazı kayıtlar şöyle:

2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 191 fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 araca modifiye nedeniyle işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde 124 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi, 11 araç ve 6 motosiklet trafikten men edildi.

Narkotik çalışmaları kapsamında 4,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve bu suçla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Bunların yanı sıra, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası1 şahıs ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü de yakalandı.

Yetkililer, uygulamaların halkın güvenliğini sağlamak ve suç unsurlarını azaltmak amacıyla aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

