Kozan'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Kozan'da Minibüs Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ali Altuntaş yönetimindeki 51 AZ 126 plakalı minibüs devrildi. Olayda 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ergenuşağı Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yol kenarındaki kayalara çarptı. Bu üzücü olayda yaralananlar arasında Defne Beyazgül (4), Melisa Beyazgül (9), Rahime Beyazgül (36), Umut Beyazgül (15), Zeynep Altuntaş (10) ve Nur Sema Altuntaş (19) bulunuyor.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.