KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Tamamlandı — Alan Bilgisi 13-14 Eylül'de

ÖSYM'nin düzenlediği 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde tamamlandı. Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:28
KPSS 2025 Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. Sınava toplam 402 bin 105 aday başvurdu.

Sınav, Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da, 135 sınav merkezinde uygulandı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verildi. Oturum saat 10.15'te başladı; adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Oturum, toplam 1040 bina ve 17 bin 41 salon'da gerçekleştirildi; görevli sayısı ise 54 bin 168 olarak kaydedildi.

Alan Bilgisi Sınavları Tarihleri

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları, 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak.

