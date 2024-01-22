KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak

İŞKUR'un yayınladığı son duyuruya göre, özel sektör firmaları ve kurumlar için toplamda 1.100 büro personeli alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar için KPSS ve sınav şartı aranmayacak. En dikkat çekici detay ise sadece lise mezunu olmanın yeterli olması. Başvuruda bulunacak adaylardan aranan diğer kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanmış olma, devamlı bir sağlık sorunu bulunmama, ekip çalışmasına yatkın olma, sorumluluk sahibi olma, analitik düşünceye sahip olma ve Office programlarına yatkın olma gibi şartlar bulunuyor.





Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda ise adaylara İŞKUR'a e-Devlet üzerinden kayıt oluşturarak başvurmak istedikleri şehir ya da ilçedeki iş ilanlarını görüntüleyerek en uygun işe başvurabilecekleri bilgisi verildi.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen lise mezunu iş arayanlar için İŞKUR'un sunduğu bu imkan oldukça önemli bir adım olarak öne çıkıyor. İlgilenen adayların başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları tavsiye ediliyor.