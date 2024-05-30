KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan personel alımıyla ilgili de başvuru şartları açıklandı. Adalet Bakanlığı tarafından zaman zaman yapılan alıma yenisi eklendi. Personel alım ilanıyla ilgili detaylar açıklandı.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor. Yapılacak olan personel alımında başvuru şartları ve kadrolar açıklandı. Yapılan açıklamada:





Zabıt katibii, mübaşir, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, hizmetli, infaz ve koruma memuru, büro personeli, gemi adamı, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolarda alım yapılacaktır. Yapılacak olan alımda başvuru şartları:

Başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Güvenlik araştırmasından olumlu sonuçlanmak,

Askerlikle ilişkisi olmamak,

KPSS'den en az 70 puan almış olmak,

30 ile 35 yaş arasında olmak,