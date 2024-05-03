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KPSS için başvurular başladı: 15 Mayıs son tarih

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi için başvurular bugün (3 Mayıs) itibari ile başladı. Açıklamalara göre başvurular, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:16
KPSS için başvurular başladı: 15 Mayıs son tarih

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuruların açılmış olduğunu duyurdu. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür ile birlikte Eğitim Bilimler, Alan Bilgisi Testi gibi oturumlar olacak.

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS için başvurular, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM’nin internet adresinden de yapabilecekler.

Başvurular, ÖSYM’nin resmi web sayfası olan https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

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