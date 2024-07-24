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KPSS İtiraz Süreci Tamamlandı

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS itirazlarının incelendiğini ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:55
KPSS İtiraz Süreci Tamamlandı

ÖSYM'den KPSS İtirazlarına Açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

İtiraz Sürecinin Tamamlandığı Duyuruldu

Ersoy, yaptığı açıklamada, "Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır." dedi.

İtirazların akademik bir komisyonda değerlendirildiğini belirten Ersoy, "Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır." diyerek sürecin önemli olduğunu vurguladı.

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