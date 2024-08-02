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KPSS Maratonu Pazar Günü Sonuçlanıyor

Pazar günü yapılacak KPSS oturumlarına 461,763 aday katılacak. ÖSYM Başkanı bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:56
KPSS Maratonu Pazar Günü Sonuçlanıyor

KPSS Maratonu Pazar Günü Tamamlanacak

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bu pazar günü gerçekleştirilecek oturumlarla noktalanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy:

  • “Pazar günü düzenleyeceğimiz KPSS oturumlarına 461,763 aday başvurdu.”
  • “Sınavlar, 81 ildeki 103 merkezde ve toplam 20,286 salonda yapılacak.”

Sınav Programı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, alanlarına göre 120 veya 150 dakika süreyle 75 soruyu yanıtlayacaklar. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayarak 120 dakika sürecek. İlk oturumda, saat 10.00'dan sonraki adaylar binalara alınmayacak.

  1. Kimlik kartı kaybı olanlar için nüfus müdürlükleri açık olacak.
  2. Sınav gününde 63,593 görevli ve 6,834 emniyet mensubu sahada olacak.

Özel Durumlar

Engelli adaylardan 555'i sınava katılacakken, gaziler ve şehit aileleri sınav ücretinden muaf tutulacak. Bu haktan 1,932 aday yararlanmış durumda.

Prof. Ersoy, son olarak şunları dile getirdi:

“Hafta sonu uygulayacağımız oturumlarla KPSS Lisans sürecini tamamlayacağız. Emniyet mensuplarına ve sınav görevlilerine teşekkür ediyorum. Başarılı bir sınav süreci diliyorum.”

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