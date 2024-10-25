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Kral 3. Charles'tan Köleliğe Dikkat Çeken Açıklama

Kral 3. Charles, köleliğin etkilerinin sürdüğünü vurguladı. Geçmişi anlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:31
Kral 3. Charles'tan Köleliğe Dikkat Çeken Açıklama

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Samoa'daki Açıklamaları

İngiltere Kralı 3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) çerçevesinde, Pasifik Adası Samoa'nın başkenti Apia'da bulunan 56 ülkenin liderlerine hitap etti. Kral, köle ticareti ve sömürgecilik döneminin "acı veren" etkilerinin hâlâ etkili olduğunu ifade etti.

Sömürgeciliğin Kalıcı Etkileri

Kral Charles, süregelen eşitsizliklerin iyileştirilmesi gerektiğini vurgularken, topluluğun birleşik tarihinin anlaşılmasının gelecekte daha akıllı seçimler yapmak için kritik olduğunu belirtti. "Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten ders çıkarabilir ve süregelen eşitsizlikleri düzeltmek için yaratıcı yöntemler bulabiliriz," dedi.

Resmi Özür Beklentisi

Bu bağlamda, bazı İngiliz Milletler Topluluğu liderleri, 3. Charles'ın bu platformu, İngiltere'nin sömürge geçmişi ve transatlantik köle ticaretindeki rolü için bir özür dileme fırsatı olarak kullanabileceğini düşünüyordu. Ancak Kral, konuşmasında bu konuya açıkça değinmedi. İngiltere, köle ticaretindeki geçmişinden dolayı herhangi bir resmi özür beyanında bulunmamıştır.

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