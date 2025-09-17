Kral 6. Felipe: Gazze'de Dayanılmaz İnsani Kriz, Mısır Ziyareti Başladı

İspanya Kralı 6. Felipe, Mısır ziyaretinde Gazze'deki 'dayanılmaz insani kriz'i vurguladı; Kahire'de diplomasi, ekonomi ve kültür gündemde.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 04:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 04:16
Ziyaretin başlangıcı ve mesaj

İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, 4 gün sürecek Mısır ziyaretlerinin başlangıcında ülkedeki İspanyol vatandaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Kral Felipe, ziyaretlerinin bölgenin trajik ve gergin koşulların gölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kral Felipe toplantıda yaptığı açıklamada: "Kraliçe ve ben, karmaşık ve istikrarsız bölgesel durumu çevreleyen belirsizliğin farkındayız ve bu nedenle size desteğimizi ve yakınlığımızı, ayrıca vatandaşlarınızın yakınlığını ifade etmek istiyoruz." dedi.

Gazze vurgusu ve insani tablo

Kral Felipe, "yaklaşık iki yıl önce başlayan bu çatışmanın son perdesinin, çok sayıda can kaybına, Gazze'deki durumun dayanılmaz bir insani krize dönüşmesine, yüz binlerce masum insanın tarifsiz acılar çekmesine ve Gazze'nin tamamen yerle bir olmasına yol açarak çok geniş kapsamlı etkilere sahip olduğunu" ifade etti.

Diplomasi, ekonomi ve kültürel temaslar

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi'nin açıklamasına göre, Kral ve Kraliçe Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret edecek. İspanya'nın Kahire Büyükelçiliği kaynaklı bilgilere göre Sisi, Kral ve Kraliçe'yi El-İttihadiye Sarayı'nda kabul edecek ve resmi bir resepsiyon verecek.

Ziyaret programı kapsamında Kral ve Kraliçe, Kahire ve Luksor'daki İspanyol ekonomik, kültürel ve bilimsel projeleri ile arkeolojik misyonlara ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan İspanya-Mısır İş Forumu düzenlenecek.

Heyet ve eşlik eden isimler

Ziyarette Kral ve Kraliçe'ye İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares eşlik ediyor. Ulusal Medya Otoritesi'nin haber sitesinde yer alan açıklamalar ziyareti ve temasların kapsamını aktardı.

Kral Felipe, konuşmasında İspanya ile Mısır'ın 1990'lı yıllarda anılan "umut yılları"ndaki gibi kalıcı ve cesur bir barışa ulaşmak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

