Kral Hüseyin Köprüsü'nün Kapatılması Batı Şeria'yı 'Açık Hava Hapishanesine' Dönüştürdü

Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nün kapatılması Batı Şeria'yı izole etti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Ürdün sınırındaki tek geçiş noktası olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nün kapatılması, bölgeyi adeta bir "açık hava hapishanesine" dönüştürdü. Karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla alındı ve ikinci bir emre kadar geçişler durduruldu.

Köprünün önemi ve etkileri

Kral Hüseyin Köprüsü, Ayrım Duvarı'nın ötesine geçmesi özel izinlere bağlı olan Batı Şeria sakinlerinin dünyaya açılan tek kapısıydı. Filistin Yönetimi yetkilileri, üniversite öğrencileri, iş insanları ve Ürdün'deki akrabalarını ziyaret edenler bu sınır noktasını kullanıyordu. Geçişin kapatılmasıyla Ürdün'e veya başka ülkelere gitmek isteyenler Batı Şeria'da mahsur kaldı; Ürdün'den dönmek isteyen çok sayıda Filistinli ise topraklarına geri dönemedi.

Ramallah'tan tepkiler

AA'nın Manara Meydanı'nda görüştüğü Ramallah sakinleri, alınan kararı ağır eleştirdi ve bölgenin dünyadan soyutlandığını ifade etti. İmad Ahmed şu değerlendirmeyi yaptı: "Ürdün ve Filistin biz tek ülkeyiz. İsrail'in düşündüğü gibi olmayacak, bizi ayıramayacaklar ve kendileri bizim topraklarımızdan çıkacak." Ahmed, ayrıca İsrail'in "dünyadan kiralık askerler getirdiğini" savunarak "Bizler hak sahibiyiz, onlar değil." dedi.

Ramallahlı Murat el-Hivari, Köprünün ilk kez kapatılmadığını, İsrail'in bu uygulamayı daha önce de sıkça tekrarladığını söyledi: "Biz seyahat etmeyi, gidip gelmeyi seviyoruz. Ama en sonunda burada kalacağız, bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. İsraillilerin çıkardığı her türlü zorluğa rağmen burada kalacağız, başka bir yere gitmeyeceğiz."

Mazın Sarsur sınırın kapanması nedeniyle Amman'dan planladığı uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını belirterek: "Yıllardır cezalandırılıyoruz. Bu duruma alıştık. Her şeye rağmen topraklarımıza bağlı kalmayı sürdüreceğiz." dedi. Sarsur, kenti dünyaya bağlayan kapının kapanmasının "tüm iş ve ticaret bağlantılarımızın kesilmesine" neden olduğunu vurguladı.

Nadir Şalfar ise Köprünün kapatılmasıyla halkın tamamının dünyadan soyutlanmak istendiğini belirterek İsrail'in Batı Şeria'yı "büyük bir açık hava hapishanesine" dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Gazze'den Batı Şeria'ya 7 Ekim 2023'ten kısa süre önce gelen ve saldırılar nedeniyle geri dönemeyen Şems, "Dünya ile bağlantımız tamamen kesildi." ifadelerini kullandı. Şems, yurt dışında eğitim gören öğrenciler, umreden dönenler ve iş insanlarının mahsur kaldığını belirterek İsrail'in bu uygulamayla Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemeye çalıştığını, ancak Filistin'in devlet olarak tanınmasının en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Arka plan

Köprü, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra açılmıştı. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun sınırı ikinci bir talimata kadar tekrar kapama kararını, çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumladı.

Sonuç: Kral Hüseyin Köprüsü'nün kapatılması, Batı Şeria'daki yaşamı, seyahat özgürlüğünü ve ekonomik bağlantıları ciddi şekilde etkileyerek bölgenin uluslararası bağlarını zayıflattı ve halkta büyük bir tepkiye yol açtı.