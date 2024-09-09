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Kral Hüseyin Sınır Kapısı Yeniden Kapatıldı

Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldığını açıkladı. Olay sonrası gelişmeler merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:29
Kral Hüseyin Sınır Kapısı Yeniden Kapatıldı

Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda Yeni Gelişmeler

Ürdün makamları, 3 İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, kısa süreli olarak açtıkları Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklama Yayımladı

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı bilgisini verdi. Kapıyı kullanacak kişilerin, geçişle ilgili bilgilere basın aracılığıyla ulaşabileceklerini vurguladı.

Silahlı Saldırı Sonrası Gelişmeler

Dün gerçekleşen olayda İsrail ordusu, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin yaşamını yitirdiğini, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Olay sonrası, Ürdün makamları sınır kapısını geçişlere kapatma kararı almıştı. Ancak, kapı dün akşam saatlerinde geçici olarak açılmıştı.

Artık kapının durumu ile ilgili yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

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