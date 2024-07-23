Krasnodar'da Feribota İHA Saldırısı: Ukrayna'nın İddiası

Krasnodar'da İHA Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kafkas limanında bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Saldırının Ayrıntıları

Kondratyev, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Krasnodar bölgesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. "Bu sabah, Ukrayna ordusu Kafkas limanında bir feribota İHA saldırısı düzenledi," diye ekledi.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Kondratyev, olay sonucunda mürettebat ve liman çalışanları arasında can kaybı ve yaralanmaların olduğunu bildirdi. TASS haber ajansının Rusya Acil Durum Bakanlığı'na dayandırarak verdiği bilgilere göre, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.