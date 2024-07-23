Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Krasnodar'da Feribota İHA Saldırısı: Ukrayna'nın İddiası

Ukrayna'nın Krasnodar'daki feribota düzenlediği İHA saldırısında can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:49
Krasnodar'da Feribota İHA Saldırısı: Ukrayna'nın İddiası

Krasnodar'da İHA Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kafkas limanında bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Saldırının Ayrıntıları

Kondratyev, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Krasnodar bölgesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. "Bu sabah, Ukrayna ordusu Kafkas limanında bir feribota İHA saldırısı düzenledi," diye ekledi.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Kondratyev, olay sonucunda mürettebat ve liman çalışanları arasında can kaybı ve yaralanmaların olduğunu bildirdi. TASS haber ajansının Rusya Acil Durum Bakanlığı'na dayandırarak verdiği bilgilere göre, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!