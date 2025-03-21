Krasnodar'daki Petrol Deposunda Yangın ve Patlama: 10 Bin Metrekareyi Kapsıyor

Krasnodar Bölgesinde Petrol Deposunda Yangın Ortaya Çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde 19 Mart'tan bu yana devam eden petrol deposundaki yangın, ikinci bir patlamanın ardından şiddetlendi. Yangının alanı, 10 bin metrekareye yayıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Krasnodar'daki Acil Durumlar Bakanlığı birimi, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sebebiyle yangının başladığını bildirdi. Bu gece yaşanan yeni patlamada iki kişi yaralandı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 456 kişi ve 181 araç ile bu durumla etkili bir şekilde mücadele ediliyor.

Uluslararası Gelişmeler

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerin ardından Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki depoya İHA ile saldırı düzenlediğine dair açıklamalarda bulundu.