Krasnodar'daki Petrol Deposunda Yangın ve Patlama: 10 Bin Metrekareyi Kapsıyor

Krasnodar'daki petrol deposundaki yangın 10,000 m² alana yayıldı, ikinci patlama yaşandı. 19 Mart'tan bu yana söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 07:52
Krasnodar'daki Petrol Deposunda Yangın ve Patlama: 10 Bin Metrekareyi Kapsıyor

Krasnodar Bölgesinde Petrol Deposunda Yangın Ortaya Çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde 19 Mart'tan bu yana devam eden petrol deposundaki yangın, ikinci bir patlamanın ardından şiddetlendi. Yangının alanı, 10 bin metrekareye yayıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Krasnodar'daki Acil Durumlar Bakanlığı birimi, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sebebiyle yangının başladığını bildirdi. Bu gece yaşanan yeni patlamada iki kişi yaralandı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 456 kişi ve 181 araç ile bu durumla etkili bir şekilde mücadele ediliyor.

Uluslararası Gelişmeler

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerin ardından Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki depoya İHA ile saldırı düzenlediğine dair açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar ve Nevruz Kutlamalarına Katılacak
3
Siirt'teki Işık Hadisesi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İzlenemedi
4
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Cenin Mülteci Kampı için Uyarı
5
İBB Meclisi Olağanüstü Toplantı İçin 24 Mart'ta Bir Araya Gelecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: Muhalefetin Müsamerelerine Vakit Yok
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!