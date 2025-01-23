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Kremlin: ABD ile Eşit Şartlarda Diyaloğa Hazırız

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yaptırım tehditlerine yanıt vererek, eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:28
Kremlin: ABD ile Eşit Şartlarda Diyaloğa Hazırız

Kremlin'den ABD'ye Diyalog Mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazır olmaya devam ediyoruz," dedi.

Yaptırım Tehditlerine Yanıt

Peskov, Trump'ın yeni yaptırım tehditlerinde yenilikler görmediklerini ve ABD Başkanı'nın ilk döneminde yaptırım yöntemlerine sıkça başvuran liderlerden biri olduğunu belirtti. "Bu yöntemleri seviyor," ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'den gelen açıklamaları yakından izlediklerini belirterek, Putin ile Trump arasında geçmişte eşit şartlarda bir diyalog kurulduğunu hatırlattı. Ayrıca, bu konuda şu anda bir gelişme olmasa da, umutlu olduklarını ifade etti.

Batılı Ülkelerin Adımları

Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik 'dost olmayan' adımlarının yanıtsız kalmayacağını vurgulayarak, bu tür eylemler karşısında müsamahakar durmayacaklarını söyledi.

KGAÖ Üzerine Değerlendirme

Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile olan ilişkilerine de değinen Peskov, KGAÖ'nün etkinliğini ispatlamış, bağımsız ve olgun bir örgüt olduğunu belirtti. Ermenistan'ın şu ana kadar örgütten çıkma niyetini beyan etmediğini kaydetti.

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