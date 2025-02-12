Kremlin, ABD ile İlişkileri Güçlendiren Tutuklu Değişimini Değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile yapılan temaslar sonucunda ABD vatandaşı Marc Fogel ile bir Rus vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Peskov, bu gelişmenin, karşılıklı güvenin artırılması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Moskova'da Basın Toplantısı

Başkent Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, Rusya’da tutuklu bulunan Fogel’in serbest bırakıldığını belirterek, iki ülke arasındaki ilgili kurumların temaslarının gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Peskov, “Bu temasların sonucu olarak, Fogel ve ABD'deki cezaevinde bulunan bir Rus vatandaşı serbest bırakıldı.” dedi.

Peskov, serbest bırakılan Rus vatandaşının isminin, Rusya’ya döndükten sonra açıklanacağını duyurdu. Tutuklu takasının arka planında üçüncü bir ülkenin yer alıp almadığı sorusu ise yanıtlanmadı.

Karşılıklı Güvenin Artışı

Peskov, “Vatandaşların serbest bırakılması konusunda herhangi bir anlaşma, ikili ilişkilerde dönüm noktası olamaz. Ancak bu, mevcut en düşük seviyedeki karşılıklı güveni yavaş yavaş artırabilecek bir adım.” ifadelerini kullandı.

Kursk ve Ukrayna Sözleri

Peskov, Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinde bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, bu bölgenin müzakerelere takas konusu olamayacağını vurguladı. “Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek.” dedi.

ABD ile Gelecek Planları

Bununla birlikte, Peskov, gelecekte ABD ile tutuklu değişiminin devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya sessiz kaldı.

AB ile Ermenistan'ın İlişkileri

Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik atılan adımları değerlendiren Peskov, “Bu, Ermenistan’ın egemen hakkıdır. Ancak Ermenilerin, bunun karşılıklı bir isteğe olup olmadığını anlaması lazım.” dedi. Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile kazançlar elde ettiğinin altını çizen Peskov, bölgedeki gelişmelere dair destekleyici bir tutum sergiledi.

İsrail-Hamas Anlaşmaları Üzerine Umut

Peskov, İsrail ile Hamas arasındaki daha önce yapılan anlaşmalara uyulacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı umudunu paylaştı.