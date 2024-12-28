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Kremlin, Aktau'daki Uçak Kazasına Destek Vermeye Hazır

Kremlin, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek sağlayarak Aktau'daki uçak kazasının araştırılmasına katkıda bulunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:13
Kremlin, Aktau'daki Uçak Kazasına Destek Vermeye Hazır

Kremlin, Kazakistan ve Azerbaycan'a Destek Açıklamasında Bulundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralıkta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, bu süreçte Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaza Araştırması İçin Tam Destek

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un kazayla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Yadrov, Rusya'nın kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını belirtti. Rusya'nın bu konuda hazır olduğu ifade edilmiştir," dedi.

Kremlin'den Temkinli Yaklaşım

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerini vurgulayarak, "Kremlin’in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sadece Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ederim," şeklinde konuştu.

Uçak Kazası ve Sonuçları

Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferi sırasında 67 kişinin bulunduğu uçuştan 25 Aralık'ta düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladı.

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