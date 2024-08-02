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Kremlin, Ankara'daki Takas Operasyonunu Açıkladı

Kremlin, FSB ile CIA arasında zorlu müzakerelerle gerçekleştirilen takas sürecini detaylandırdı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:01
Kremlin, Ankara'daki Takas Operasyonunu Açıkladı

Kremlin'den Takas Operasyonu Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu üzerine açıklamalarda bulundu. Bu operasyonun, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasında zorlu müzakereler sonucunda yapıldığını ifade etti.

Takas Sürecinin Zorluğu

Peskov, gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bu süreç, karmaşık müzakere ve anlaşma zincirlerini gerektirdi. Birçok ülkenin de bu sürece dahil olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Putin'in Yaklaşımı

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in takas sırasında iyi niyet göstergesi olarak Amerikan vatandaşlarını teslim etmediğini, aksine Rus vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında bu işlemin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukrayna ve Diğer Konular

Peskov, bu takasın Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşması imzalama niyetinden bağımsız olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna ve daha karmaşık uluslararası meselelerden bahsetmek, tamamen farklı bir konudur." şeklinde konuştu.

Tören ve Karşılama

Putin'in, Rusların geri dönüşünü kutlamak için düzenlediği tören hakkında da yorum yapan Peskov, "Bu, vatanlarına hizmet edenlerin karşılanması için çok önemli bir andır. Uzun bir mücadelenin ardından dönen bu insanların büyük çabaları için bir takdirdir." dedi.

Serbest Bırakma Çalışmaları Devam Ediyor

Peskov, yurt dışında tutuklu kalan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için çalışmaların devam edeceğinin de altını çizdi.

İstihbarat Görevlilerinin Çocukları

Takas sürecine dahil olan iki Rus istihbarat görevlisi'nin çocuklarıyla ilgili ilginç bir detay paylaşan Peskov, "Bu çocuklar, Türkiye uçağında uçarken kendi vatandaşları olduklarını öğrendiler. Uçaktan indiklerinde Rusça bilmedikleri için Putin, onlara İspanyolca selam vererek 'Buenas noches' (İyi geceler) dedi," ifadesini kullandı.

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