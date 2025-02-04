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Kremlin: Avrupa'nın Askeri Harcamaları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Kremlin, Avrupa'daki artan askeri harcamaların ekonomik krizi tetikleyebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:53
Kremlin: Avrupa'nın Askeri Harcamaları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Kremlin: Avrupa'nın Askeri Harcamaları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’da giderek yükselen askeri harcamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, "Savunma harcamalarındaki artış, Avrupa ekonomisini krize sürükleyebilir ve çok ciddi bir rahatsızlık bölgesine getirebilir." dedi.

Gazetecilere Açıklamalarda Bulundu

Peskov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump'ın Açıklamalarını Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşıyla ilgili olumlu gelişmelere dair yaptığı açıklamalara yanıt vermekte zorlandıklarını belirten Peskov, "Neyin kastedildiğini tam olarak bilmediğimiz için bir değerlendirme yapmak da oldukça güç." ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarının devam ettiğine dikkat çekti.

Yardımın Satın Alınması Eleştirisi

Trump’ın Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istemesini eleştiren Peskov, "Bunun adı yardımın satın alınmasıdır. Yani ücretsiz yardım etmek yerine bu yardımı ticari bir şekilde sağlamaktır. Elbette, hiç yardım sağlamamak ve böylece bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Artan Askeri Harcamaların Etkisi

Avrupa’da militarist bir yaklaşımın giderek daha fazla etkili olduğunu vurgulayan Peskov, "Rusya'dan gelen tehdit bahanesiyle askeri ve savunma harcamaları şişiriliyor. Artış, Avrupa ekonomisini krize sürükleyebilir ve bu durum her bir Avrupalıyı olumsuz şekilde etkileyebilir." dedi.

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