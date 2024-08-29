Kremlin'den AB'ye Tepki: Dondurulan Rus Varlıklarının Ukrayna'ya Aktarılması Hırsızlık

Kremlin'den Sert Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurduğu Rus varlıklarının işletilmesiyle elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılmasının "yasa dışı" ve "hırsızlık" olduğunu belirtti. Peskov, bunun "mutlaka hukuki sonuçları olacak" ifadesini kullandı.

Gazetecilere Yanıt Verdi

Peskov, başkent Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk gelirin Ukrayna'ya aktarıldığına dair açıklamasını eleştirdi.

Bu durumu "yasa dışı bir eylem" olarak nitelendiren Peskov, "Bu, yasa dışı kamulaştırmadan başka bir şey değil. Bunun Rusçası hırsızlık" şeklinde ifadelerde bulundu.

Pavel Durov Konusuna Da Vurgu Yapıldı

Peskov ayrıca, Fransa'da gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov ile ilgili mahkeme sürecine dair, "Bunun siyasi zulme dönüşmemesi önemli" dedi.