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Kremlin'den Biden'ın Adaylığı Hakkında Açıklama

Kremlin, Biden'ın 5 Kasım'daki seçimler için adaylıktan çekilmesi hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 22:32
Kremlin'den Biden'ın Adaylığı Hakkında Açıklama

Kremlin'den Seçim Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak olan seçimler için adaylıktan çekilmesi konusuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uzun Bir Dönem Var

Peskov, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem" diyerek, sürecin olası değişimlere açık olduğunu vurguladı.

Putin'in Görüşü

Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Biden'ı, Rusya için öngörülebilir bir aday olarak değerlendirdiğini hatırlattı. Peskov, "Sabırlı olmak ve bu süreçte neler olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz ise özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

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