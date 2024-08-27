Kremlin'den Durov Suçlamalarına Yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Fransa'nın Durov'a yönelttiği suçlamaların ciddi olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden somut kanıtların ortaya konması zorunludur. Aksi takdirde, bu durum iletişim özgürlüğünün ihlali ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek," dedi.

Durov'un Durumu

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada,Durov'un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu hatırlatarak, "Kendisine gereken tüm desteği vermeye hazırız, ancak durumu karmaşıklaştıran bir unsur var; kendisi aynı zamanda Fransız vatandaşı," ifadelerini kullandı.

Fransa’dan Suçlamalar ve Macron'un Duruşu

Fransa'dan gelen suçlamaların ciddiyetine dikkat çeken Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün, Durov'un gözaltına alınmasının tamamen adli bir süreç olduğunu ve siyasi bir karar olmadığını belirtti. Ancak, bu suçlamalar ciddi ve kanıt sunulması şart," dedi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov’a çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi ciddi suçlamalar yöneltilmiştir.